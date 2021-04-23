單身經濟 催生大陸消費新業態

走進濟南高新區一家「一人食」火鍋店，相鄰座位之間都安裝了可移動擋板，「面壁」而食的小火鍋，找座、下單、結賬、加湯、拿蘸醬，全程由顧客自助完成，店員則身在竹簾背後的員工區，客人不叫，不會主動現身。

新華社報導，近年來，隨著生活方式、思想觀念等方面的轉變，大陸單身青年數量越來越多。數據顯示，2018年，中國單身成年人口2.4億，其中超過7700萬成年人口獨居。

業內人士認為，單身的盛行催生出了單身群體獨特的消費方式和消費文化，並逐漸聚合成一股龐大的消費新勢力，催生出新的消費觀和消費業態。一人食、一人網吧、一人卡拉OK等消費業態不斷涌現。

濟南市超市上，小包裝產品也越來越普遍。500克裝的大米、200毫升的紅酒、60克的杯裝方便麵佔據了貨架。單身者自己一個人住，5公斤裝的大米和面粉量太大，1公斤以下的小包裝食材剛好。

登錄各大電商平台，「一人量」商品物美價廉，頗受追捧。例如，容量只有平常產品一半的電子鍋只要100多元；一次能煮2至4個雞蛋的煮蛋器40多元；12升的迷你小烤箱不過百元。這些商品的月銷量很多都達到數千件。

此外，超過2億的單身人群及其背後的家庭組成了龐大的相親市場，直播相親、交友App、電視相親節目、線下相親活動……在單身潮催動下，「相親經濟」成為新熱點。

在北京等一線城市，為單身人士設計的公寓開始流行，面積30多平方米，集納各種生活所需，單身人士租下後可拎包入住。與傳統租房最大的區別是，住在這樣的公寓中，單身人士可在一起休閒、聊天、健身等。

山東大學社會學系教授王忠武認為，單身族不僅催生出了單身群體獨特的消費方式和消費文化，「單身經濟」消費新勢力更直接刺激了消費業態、消費觀念的更新換代，豐富了消費市場。