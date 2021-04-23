廣西陸海新通道 南寧物流園營運

廣西南寧市北部灣經濟區規劃建設管理辦公室日前表示，中新（新加坡）南寧國際物流園項目加快推進，一期新中智慧園和新中信泰中國智能醫藥物流網絡南寧樞紐項目已建成投入運營，二期科創苑「東盟多式聯運智慧產業城」項目已於今年3月舉行封頂儀式。

中新社報導，作為廣西推進西部陸海新通道重點項目之一，中新南寧國際物流園總投資100億元（人民幣，下同），規劃總佔地4273畝，由新加坡太平船務有限公司投資，分三期開發建設。該項目致力打造中國—東盟多式聯運聯盟基地，推動南寧成為西部地區重要的貨物集散地。

南寧是中國距離東盟最近的省會城市和西部陸海新通道重要節點，正著力打造西部地區連接一帶和一路的重要樞紐。南寧市官方表示，十四五期間，該市將以西部陸海新通道建設為牽引，加快通道和物流基礎設施建設，大力提升「南寧渠道」影響力。

位於南寧鐵路樞紐貨運核心節點的南寧國際鐵路港總投資估算約130億元，用地規模為6402畝，亦是西部陸海新通道重要節點項目。目前，項目一期工程已建成投入運營，二期工程海關監管作業場所、農產品物流區、鋼材物流區、公路港電商物流區已開工建設。

海關監管作業場所計劃於今年5月底建成投入運營，屆時將承擔進出口業務的報關、查驗、出口保稅等功能，有效壓縮中越班列開行時間，提升運輸效率，降低運輸成本。

為加快西部陸海新通道建設，構建面向東盟、對接粵港澳大灣區、聯通西南和中南地區的高效便捷物流網，廣西計劃在2020至2022年投資逾千億元建設324個物流網項目，將南寧市建為商貿型和陸港型綜合物流樞紐，將欽州市建為港口型海鐵聯運樞紐，把憑祥市等建設成為口岸型物流樞紐等。

目前，廣西欽州港東航道擴建工程全面提速，一期調整工程計劃今年6月完工，屆時欽州港東航道可通航20萬噸級集裝箱船，將助推北部灣港進一步適應全球集裝箱船舶大型化發展，加快西部陸海新通道國際門戶港建設，全面提升欽州港乃至整個北部灣港的通航能力和國際核心競爭力。