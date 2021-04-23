海外專才深圳行 10項目簽約落戶

第三屆「智薈深圳．海外專才深圳行」活動21日在深圳南山開幕，活動以「助力灣區、深圳先行」為主題，希望吸引更多的海外專業人士融入深圳、投身粵港澳大灣區發展。近150位海外專業人士參與此次活動。 中新社報導，中共深圳市委常委、統戰部部長杜玲表示，此次活動目的是為海外專業人士更好瞭解深圳、實現自我發展提供更多的便利，希望他們成為中國改革開放和全面建設現代化國家的見證者，一帶一路和粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設的參與者。

廣東省委統戰部二級巡視員朱江表示，近年來廣東累計引進海外人才逾6萬人。省委統戰部將加強上下聯動，用足用好用活各項人才政策，努力為到廣東創新創業的華僑華人、海歸專業人士提供貼心服務，為廣大專家、學者的事業發展提供更多機會和平台。

活動承辦方廣東啟迪集團董事長郭甲表示，啟迪集團將聚焦全球協同科技創新，把啟迪在全球匯聚的創新要素和深圳國際人才引入結合起來，通過合作共建更多成果轉化平台、資源聚集平台、創新服務平台，助推深圳構築集聚國內外優秀人才的創新高地。

開幕式採取線上+線下方式舉辦，來自美國、加拿大、英國、德國、新加坡、馬來西亞等國家的10個項目，其中包括7個線下和3個線上簽約項目，均成功落戶深圳，項目涵蓋生物科技、互聯網、海洋科技、醫療科技等領域。