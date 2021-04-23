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歐盟商會近40企業 看好重慶商機
2021重慶．中國歐盟商會經貿懇談會21日在重慶舉行，吸引中國歐盟商會近40家會員企業參加。
中新社報導，重慶市商務委員會主任張智奎在會上表示，重慶將加快建設具有全國影響力的科技創新中心、國家重要先進製造業中心、西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐，並加快西部金融中心建設。他歡迎歐盟企業家們來渝投資興業，參與重慶各項建設，共享重慶發展機遇。
與會企業表達了對重慶多個領域的投資合作興趣。其中BP集團是全球最大的化石能源供應商之一，正向以供應低碳電力能源、拓展終端用能服務的綜合能源供應商轉型。BP（中國）政府及政策事務總經理鍾琦表示，希望在「一體化的低碳能源解決方案」領域與重慶合作，更多瞭解重慶類似智慧能源低碳示範區的項目，以及公共快速充電站建設方面的規劃。
法國興業銀行（中國）有限公司廣州分行總經理鍾志東表示，希望在數字經濟、綠色發展等領域與重慶合作。
歐盟是重慶前三大貿易合作夥伴之一。2020年，重慶與歐盟進出口總額1037.77億元人民幣，同比增長7.7%。截至2021年2月，重慶新設立歐盟國家外商投資企業350家；重慶共33家境內主體對歐盟31家企業開展非金融類投資。
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