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福州首屆數博會25日登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆中國（福州）國際數字產品博覽會（簡稱數博會）將於4月25日-27日在福建省福州市舉辦。近年來，數字經濟、數字產業強勢崛起，數字產品已成為國內外消費市場的熱門。

中新社報導，福州市副市長杭東日前在新聞發布會上表示，新冠肺炎疫情困擾下的2020年，國際三大數字產品展覽會停辦，但數字產業、數字技術並未停下發展的步伐，在數字產品迅速更新迭代的背景下，急需一個專業的展示和交流平台，為數字產業及消費電子生產企業、零配件商等提供服務。福建緊抓機遇、順勢而為，與第四屆數字中國建設峰會同期在福州市舉辦首屆數博會。　　

首屆數博會以「聚焦產品創新，培育數字消費」為主題，共安排展覽面積2萬平方米，將邀請知名的消費電子產品生產企業和採購商參展、參會；設立數字家居、消費電子產品、數字安防、直播設備、數字康養、智能汽車等6個展區，並將舉行數字新產品發布推介會以及系列專業對接會，為國內外賣家和買家提供一站式採購交流平台。

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