台資高地 昆山對日招商 3年行動

除了「台資高地」這張王牌，有大陸「最強縣級市」之稱的昆山還在加碼「日資高地」，21日啟動深化對日招商三年行動，提出要圍繞光電、半導體、智慧製造、汽車等高端產業，引進一批日資產業鏈優質項目。

澎湃新聞報導，昆山市21日在上海舉行中日產業投資說明會。數據顯示，2020年，昆山對日進出口總額達92.6億美元，年增17%。日本已成為昆山第三大外資來源地（居台灣、香港之後）、和第三大進出口夥伴（居美國、台灣之後）。

根據「昆山市深化對日招商三年行動實施方案（2021—2023年）」。未來三年，昆山將新建兩個中日產業合作園區，並與對日合作招商機構建立常態化合作機制，打造開放層次更高、營商環境更優的開放新高地。

具體目標是計畫3年內新引進日資項目60個（含增資），其中註冊資本3000萬美元以上的日資項目6個，1000萬至3000萬美元的日資項目20個。

此外，昆山還成立對日經貿合作顧問團，聘任5位深耕對日研究的資深專家為顧問團成員，將進行重點項目可行性分析等工作，從而增強昆山的專業招商能力。

一直以來，台資都是昆山重要的經濟力量。截至2020年底，昆山累計批准台資項目5394個，投資總額645.90億美元，註冊資本330.38億美元；台商在昆山的投資占在整個大陸投資的近九分之一。

不過，昆山市委書記吳新明說，對日合作已成為昆山開放發展的重要內容，日資企業已成為推動昆山經濟社會高品質發展的重要力量。