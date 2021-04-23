「京」動2.0啟動 台灣商家可開網店

疫情因素讓全球線上消費的持續增長，經過統計，2020年大陸跨境電商出口同比增長40.1%。當中的京東公布數據顯示，去年海外華人業務銷售額同比增長了251%。京東最近啟動「京」動全球計劃2.0，全力扶持優質品牌賣到港澳台及海外，來自台灣的商家也可以在平台上開網店當老闆。

「京」動2.0延續之前對商家的扶持政策，在供應鏈賦能、平台賦能、營銷賦能、商家賦能、中小商家優惠五個方向進行了全面升級助力商家能力提升，為商家提供四大出海解決方案：一站通全球、京東自營、直接簽約和本地開店。

同時，為滿足海外及台灣消費者更加多樣化的需求，京東全球售近期開通跨境集運。跨境集運是京東為海外及港澳台消費者提供的一種第三方物流轉運服務，消費者購買自營商品或來自第三方賣家的商品後，可一起發貨至集運倉後由第三方集運商統一發往境外收貨地址。

台灣消費者可在平台領取集運券，享受首公斤最低1元人民幣的優惠。為貼合不同地區消費者的購物習慣，京東全球售持續優化平台體驗，針對台灣用戶的閱讀習慣，提供繁體版的本地化內容展示；優化線下自提功能和全球用戶的下單流程，為本地消費者購物提供便利。

京東表示，全球售的推廣覆蓋多個主流平台，通過本地化媒體的粉絲和本地化社群等私域流量，通過內容生態營銷、會員體系營銷實現目標消費者全路徑的觸達與轉化。本地化生態合作是京東全球售深耕本地重要布局，也是京東國際全球生態合作體系的3重要組成部分。

為更加貼近當地民眾生活，京東在台灣成功攜手四大超商旗下的10000+家本地便利店聯合營銷，實現「京東品質，服務全球」的願景。