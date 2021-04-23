新能源二手車 東部一線城市搶手

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院21日發布「2021Q1二手車大數據」顯示，與燃油車相比，新能源車呈現出置換周期更短、女性車主比例更高的特點，自主品牌比亞迪、榮威和北汽新能源獲得第一季度新能源二手車成交量前三名。

「2021Q1二手車大數據」展現2021年第一季度的二手車成交數據與市場行情。據悉，當下，二手車的跨區域流通已成為主流。大數據顯示，燃油車的流通趨勢是東部城市向內陸輸出，而新能源二手車跨區域流通的買家則集中在東部一線城市。

數據顯示，在新能源二手車的跨區域成交中，上海、北京、深圳、廣州和杭州5座城市的買家占比近50%。研究院方面接受採訪時分析，一方面是因為一線城市的買家對於新能源車的接受程度更高；同時，一線城市目前實施的限牌政策，對於新能源車的牌照管控比燃油車更寬鬆，符合相關條件的車主，直接申請新能源牌照指標，即可完成上牌。

據悉，今年年初，杭州升級了外牌限行政策，新能源車不受限行影響，出行更便捷，杭州新能源二手車買家因此有了明顯增長。

大數據顯示，在新能源二手車的成交量排行榜上，比亞迪、榮威和北汽新能源分列新能源二手車品牌成交量前三名。據瞭解，新能源車兩年保值率排行榜方面，蔚來ES8、比亞迪元新能源等純電動車保值率最高；油電混動車保值率前幾位被豐田埃爾法、雷克薩斯ES、寶馬5系新能源摘得。

第一季度數據顯示，新能源車的置換周期比燃油車更短，隨著車齡的增長，新能源二手車的置換占比越來越少；而燃油二手車的車齡分布趨勢則與之相反。新能源車小於3年車齡的成交占比達到43%，燃油車小於3年車齡的成交占比僅為10%；8年以上的新能源車成交占比為2%，8年以上的燃油車成交占比則是42%。相比燃油車，新能源車的女性車主占比更高。