監管風波下 螞蟻集團旗下餘額寶Q1資產縮水逾18%

螞蟻集團旗下貨幣市場基金餘額寶今（22）日發布第1季財報，資產淨值為人民幣9,724億元，較去年同期的人民幣1.19兆元減少18.3%。

路透報導，螞蟻集團本月被大陸金融監管部門再次約談，主要是要求螞蟻對標整改方案深入有效整改。整改方案要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

餘額寶的淨資產額下降可能也與股市上漲有關，大陸藍籌股指數在2月中旬觸及紀錄高位，削弱貨幣市場基金的吸引力，並促使更多散戶投資者將資金從餘額寶轉到股市。

中證網報導，第1季餘額寶基金規模較2020年底的人民幣1兆1,908億元降至人民幣9,724億元，也是自2017年第1季以來首次規模降至兆元以下。

對此，專家表示，規模變動是基金產品的正常現象，對於餘額寶這麼大體量的基金來說，上千億的規模變動實屬很正常，過往也曾多次出現過。餘額寶規模下降或與投資者調整資產配置行為有關，不會對基金運作產生影響。

收益率方面，自2013年6月推出以來，截至2021年第1季，餘額寶實現了每個季度均跑贏業績比較基準，累計為持有人創造的收益達人民幣2,180億元，以2020年底的6.9億用戶數計算，相當於為每名用戶創造人民幣315.9元的收益。

餘額寶是螞蟻金服旗下的餘額增值服務和活期資金管理服務產品，天弘基金是餘額寶的基金管理人。餘額寶貨幣基金，特點是操作簡便、低門檻、零手續費、可隨取隨用。