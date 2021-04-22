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香奈兒控告華為商標戰落敗

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
法國奢侈品香奈兒控訴華為的電腦硬體商標與其相似。（圖／取自網易）
法國奢侈品香奈兒控訴華為的電腦硬體商標與其相似。（圖／取自網易）

法國奢侈品香奈兒（Chanel）指華為的電腦硬體商標與其相似，並提出反對意見，21日香奈兒在與華為的商標大戰中落敗，法院認為二者的企業標幟並無相似之處。

路透報導，華為於2017年向歐盟智慧財產權辦公室（EUIPO）為旗下電腦硬體商標申請註冊保護，該商標圖案為上下兩個交纏的半環。

香奈兒對此提出反對，指該商標設計與香奈兒在法國註冊的商標，即橫向交纏的兩個半環設計有相似之處，香奈兒的商標用於旗下的香水、化妝品、珠寶飾品、皮包和服裝產品上。

2019年歐盟知識產權辦公室駁回香奈兒的反對意見，稱兩個商標圖案並不相似，不太可能引發外界混淆。

香奈兒之後在位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，該法院在21日的判決中駁回上訴，裁決稱，兩個商標的視覺差異很大。

判決指出，香奈兒的商標曲線更圓潤、線條更粗，方向是水平的，而華為商標是垂直的，因此歐盟普通法院判定二者存在差異。

香奈兒 歐盟 法國

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