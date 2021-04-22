陸企傳恐慌性囤積晶片 用20倍差價掃貨

大陸海關總署數據顯示，大陸3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。市場表示，半導體行業已出現恐慌性備貨，部分陸企在全球市場上，正在以最高20倍的價差收購晶片。由於安全庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

第一財經引述人士報導，以一些微控制單元（MCU）的為例，去年為每個8美元，目前狂飆至50美元，是去年六倍以上。現在的行情普遍是漲價八到十倍，所有晶片企業都面臨很大壓力。尤其是中小規模的芯片廠商，包專家設計晶片的公司，由於沒有議價能力，已直接被境外代工廠砍單。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，最近有大陸設計公司被長期合作的境外代工廠砍單，不得已之下，用超高的價格爭取到300片。部分境外代工廠採用拍賣的形式來出售產能，其實是對外的，逼使大陸的設計公司高價拿產能，但對其他設計公司卻並不這樣。

恐慌性囤貨的現象不止發生在晶片公司上，在下游終端產品上也出現同類情況，包括手機廠。

realme中國區總裁徐起表示，之前手機供應鏈備貨一般大概夠八個月使用，但公司已提前備了整年的量。

IDC分析師王希指，先進製程晶片的供應波動，明顯正影響手機廠的產品和採購計畫。