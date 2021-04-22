快訊

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位人民幣衝擊全球金融市場？ 周小川：沒那麼嚴重啦！

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸央行前行長周小川表示，央行數位貨幣發展要充分尊重各國的貨幣主權。（取自博鰲亞洲論壇官網）
大陸央行前行長周小川表示，央行數位貨幣發展要充分尊重各國的貨幣主權。（取自博鰲亞洲論壇官網）

大陸積極推動數位人民幣發展已引發美國警惕，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川指出，數位人民幣未來跨境使用將是一個漸進的過程。他並表示，目前國際上有一些聲音認為數位人民幣會對全球金融市場造成多大的衝擊或破壞，「其實根本沒有那麼嚴重」。

據財新網報導，周小川21日在博鰲亞洲論壇受訪時表示，數位人民幣未來在跨境使用和「一帶一路」方面的潛力，並不主要依靠數位化發展，而是主要看人民幣本身的使用份額是否會增加，這又取決於背後的大陸經濟和金融體系，以及人民幣的穩定性、可兌換性、可自由使用性等。

周小川稱，「這是一個漸進過程，人家接不接受、願不願意用，是市場主體自主決定的，不是你單方面就能決定的。」因此，大陸需要逐漸改善人民幣的信譽，改進其自由適用性，也要改進基礎設施包括跨境支付系統等，但終究選擇權在市場手中。

周小川指出，數位人民幣目前主要還是面向小額零售，至於大額的貿易投資服務，基本上還是需要依靠大額跨境支付系統，仍然以帳戶為基礎、以兌換匯率起中間作用的清算機制來完成。

他表示，有國家想用數位貨幣服務跨境貿易或跨境匯款，特別是外來勞工的跨境匯款，但這會更複雜。如果是大額匯款還可能涉及洗錢、逃稅、腐敗融資、毒品等問題。

周小川說，「所以數位人民幣可以從這個（小額）角度入手，這樣也在一定程度上防止目前國際上有一些聲音，好像說數位人民幣對全球金融市場造成多大的衝擊或者破壞，其實根本沒有那麼嚴重。」

根據博鰲亞洲論壇官網消息，周小川19日在論壇上也說明數位人民幣推出的背景。他表示，大陸央行最開始推動數位貨幣主要是從零售角度考慮的，大陸零售市場巨大，擁有14億用戶，開展數位貨幣的初衷就是為建立更方便、更有效、成本更低的支付體系，而非要做批發系統或是人民幣國際化。

周小川強調，當前大陸央行仍以做好基礎工作、做好零售系統的升級換代為主。做好零售系統、提高零售系統效率，是開展其他業務的基礎，在此基礎上未來開展批發系統、跨境支付等才有更多的可能性。

他預期，未來很多國家都會有各自的CBDC（央行數位貨幣），都是以本國貨幣為基礎，在使用過程中會有不同的規矩，這種情況下，數位貨幣跨境使用的互操作性將是很複雜的。

周小川認為，要充分尊重各國的貨幣主權，利用數位技術可以大幅提高支付的方便性，但不是某個貨幣一統天下的做法。

數位人民幣

延伸閱讀

專家看2021房市趨勢走向 是時候進場嗎？

博鰲亞洲論壇談南海議題 陸外交部長助理暗批美

越南投資夯 元大期香港推「越南指數期貨」跨境交易

金融次順位債 防禦力強

相關新聞

大陸3月進口半導體創紀錄 業者啟動「恐慌性備貨」

大陸海關總署發布的數據顯示，大陸3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。這顯示在半導體行業內，已經開始出現恐慌...

數位人民幣衝擊全球金融市場？ 周小川：沒那麼嚴重啦！

大陸積極推動數位人民幣發展已引發美國警惕，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川指出，數位人民幣未來跨境使用將是...

不只有台資 昆山啟動對日招商三年行動計畫

除了「台資高地」這張王牌，有大陸「最強縣級市」之稱的昆山還在加碼「日資高地」，21日啟動深化對日招商三年行動，提出要圍繞...

滬特斯拉車主維權事件 陸官方接連出手

特斯拉車主上海車展維權一事持續發酵，大陸國家市場監管總局21日深夜發布消息，表示已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門...

福建制定方案 深化閩台產業合作

邁入「十四五」，福建繼續發力吸引台商投資，深化閩台經貿合作，促進兩岸融合發展。福建省商務廳21日表示，福建已制定方案，將...

廣東首季GDP增速 高於大陸平均值

廣東省21日公布第1季經濟數據，GDP總值為2兆7,117億元（人民幣，下同），年增18.6%，略高於大陸全國18.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。