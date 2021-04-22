數位人民幣衝擊全球金融市場？ 周小川：沒那麼嚴重啦！

大陸積極推動數位人民幣發展已引發美國警惕，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川指出，數位人民幣未來跨境使用將是一個漸進的過程。他並表示，目前國際上有一些聲音認為數位人民幣會對全球金融市場造成多大的衝擊或破壞，「其實根本沒有那麼嚴重」。

據財新網報導，周小川21日在博鰲亞洲論壇受訪時表示，數位人民幣未來在跨境使用和「一帶一路」方面的潛力，並不主要依靠數位化發展，而是主要看人民幣本身的使用份額是否會增加，這又取決於背後的大陸經濟和金融體系，以及人民幣的穩定性、可兌換性、可自由使用性等。

周小川稱，「這是一個漸進過程，人家接不接受、願不願意用，是市場主體自主決定的，不是你單方面就能決定的。」因此，大陸需要逐漸改善人民幣的信譽，改進其自由適用性，也要改進基礎設施包括跨境支付系統等，但終究選擇權在市場手中。

周小川指出，數位人民幣目前主要還是面向小額零售，至於大額的貿易投資服務，基本上還是需要依靠大額跨境支付系統，仍然以帳戶為基礎、以兌換匯率起中間作用的清算機制來完成。

他表示，有國家想用數位貨幣服務跨境貿易或跨境匯款，特別是外來勞工的跨境匯款，但這會更複雜。如果是大額匯款還可能涉及洗錢、逃稅、腐敗融資、毒品等問題。

周小川說，「所以數位人民幣可以從這個（小額）角度入手，這樣也在一定程度上防止目前國際上有一些聲音，好像說數位人民幣對全球金融市場造成多大的衝擊或者破壞，其實根本沒有那麼嚴重。」

根據博鰲亞洲論壇官網消息，周小川19日在論壇上也說明數位人民幣推出的背景。他表示，大陸央行最開始推動數位貨幣主要是從零售角度考慮的，大陸零售市場巨大，擁有14億用戶，開展數位貨幣的初衷就是為建立更方便、更有效、成本更低的支付體系，而非要做批發系統或是人民幣國際化。

周小川強調，當前大陸央行仍以做好基礎工作、做好零售系統的升級換代為主。做好零售系統、提高零售系統效率，是開展其他業務的基礎，在此基礎上未來開展批發系統、跨境支付等才有更多的可能性。

他預期，未來很多國家都會有各自的CBDC（央行數位貨幣），都是以本國貨幣為基礎，在使用過程中會有不同的規矩，這種情況下，數位貨幣跨境使用的互操作性將是很複雜的。

周小川認為，要充分尊重各國的貨幣主權，利用數位技術可以大幅提高支付的方便性，但不是某個貨幣一統天下的做法。