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大陸3月進口半導體創紀錄 業者啟動「恐慌性備貨」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。中新社資料照片
大陸3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。中新社資料照片

大陸海關總署發布的數據顯示，大陸3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。這顯示在半導體行業內，已經開始出現恐慌性備貨。

數據顯示，今年第1季，大陸積體電路進口總量達1,556億個，年增33.6％，價值936億美元。相比之下，2020年和2019年第1季晶片進口總量分別為1,161億個單位（價值721億美元）和876億個單位，價值652億美元。

第一財經引述三星電機的一名前負責人表示，大陸部分企業在全球市場上，正在以最高20倍的價差收購晶片，這是現在真實的環境。

以一些特殊的MCU價格為例，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。業界人士認為，由於（安全）庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

晶片行業人士馬凱表示，相較之下，50美元特殊MCU還是比較少，但通用MCU從幾毛錢漲到幾塊錢的比較多，現在的行情普遍是漲價8到10倍，大家壓力都比較大。

值得注意的是，對中小晶片廠商而言，由於沒有議價能力，直接被境外代工廠砍單，其中尤以設計公司為主。

芯謀研究首席分析師顧文軍指出，最近一家大陸設計公司，長期支持境外的一代工廠也被砍單，不得已以之前超高的價格爭取到300片。此外，境外有的代工廠採用拍賣的形式來出售產能，其實是對外的，逼著大陸設計公司高價拿產能，但對其他設計公司卻並不這樣。

馬凱也認為，原來的買方市場轉變為賣方市場。

值得注意的是，恐慌性備貨不僅發生在晶片的上游，目前在下游終端產品上，一些廠商也開始大規模囤貨。

手機企業realme中國區總裁徐起坦言，之前（手機）供應鏈備貨一般大概夠七八個月（使用），但今年是提前備了一年的量。臨時加是一定加不上來的，因為晶片有它自己的周期。

IDC分析師王希表示，因為熱門旗艦晶片的供應波動，確實明顯影響目前手機廠商的產品和採購計畫，由於市場需求存在空缺，導致很多機型發布節奏提前，讓整年看起來新機數量可能會略有提升。

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