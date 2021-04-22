全球市占率首次達兩位數 OLED電視領跑高階市場

市場調研機構Omdia的最新數據預計，OLED電視在2021年全球電視市場占有率（以銷售金額計）中，所占的比重從2020年的7.4%上升至10.0%，在2,000美元以上的高階電視中，OLED電視所占的比重預計今年將達40.3%。

這是自2013年LG電子推出第一款OLED電視後，全球OLED電視的占有率將首次達到兩位數。

同時隨著全球唯一量產OLED電視面板的LG Display的面板產能提升,正吸引更多電視廠商推出新的OLED電視，加速OLED電視普及。

北京商報報導，數據顯示，2013年全球OLED電視面板的出貨量僅為20萬片，而今年預計將達到700到800萬片。

2020年7月，全球目前唯一可以量產大尺寸OLED面板的廠商——LG Display位於廣州的OLED電視面板工廠正式量產，每月產能為6萬片玻璃面板，廣州工廠產能與韓國坡州工廠的產能合起來，目前每月OLED電視面板產能達到14萬片玻璃基板，與原來相比產能增加近兩倍。

同時，LG Display發布，OLED電視面板的尺寸今年將新增42吋與83吋，進一步豐富產品線。

而OLED電視陣營也在不斷壯大，目前創維、海信、LG電子、索尼、松下等全球知名電視廠商紛紛加入OLED電視陣營，目前全球OLED電視廠商已達19家。

3月底，創維在全球首推65吋OLED可彎曲電視，作為大陸企業率先推出8K OLED電視，而在剛舉行的AWE（中國家電及消費電子博覽會）展會上，索尼，東芝、創維、海信、康佳等廠商紛紛展示自己的OLED電視。

在即將到來的五一小長假期間，各大彩電廠商紛紛透露將與通路商合作，降低OLED電視價格，加速OLED電視普及。

有分析指出，OLED電視銷售數據攀升也與疫情休戚相關，受新冠肺炎疫情的衝擊，消費者更加青睞更環保的OLED電視，疫情使看電視與居家辦公與網路教育的增加，護眼健康成為選擇電視的新標準，對眼睛有害的藍光排放量為業界最低，且無屏閃現象的OLED電視成為消費者的熱點選擇。

市場調研機構Omdia的最新數據預計，全球OLED電視的銷售額占有率在2019年為5.9%，2020年為7.4%，2021年將達到10.0%。

在2,000美元以上的高階電視中，OLED電視所占的比重也從2019年的27.8%增加到去年的33.5%，預計今年將達到40.3%。

家電產業觀察家許意強表示，今年以來，隨著大宗商品價格的提升，面板價格也與日俱增，上游的漲價將加劇彩電市場的兩級分化，依靠價格戰的低階市場將被擠壓，而以OLED電視為代表的高階市場將迎來新的發展機遇。