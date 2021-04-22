廣東首季GDP增速 高於大陸平均值

廣東省21日公布第1季經濟數據，GDP總值為2兆7,117億元（人民幣，下同），年增18.6%，略高於大陸全國18.3%的GDP增速，兩年平均成長5.2%。

新浪財經報導，廣東省社科院經濟研究所副所長萬陸表示，廣東首季生產持續恢復性增長，流通領域和消費領域加速修復，居民收入快速增長，經濟增速、第二產業增速、投資增速、出口增速、居民人均可支配收入增速等多項重要指標超過大陸全國平均水平。

從經濟增速看，廣東首季GDP年增速相比大陸全國的18.3%超出0.3個百分點。換言之，廣東為11兆元經濟規模的中國大陸第一經濟大省，為推升經濟成長扮演重要角色。

在外貿方面，第1季，廣東貨物進出口總額1兆8,263億元，年增33.4%，超出大陸全國同期增速29.2%，兩年平均增長8.5%。其中，出口1兆1,211億元，年增41.6%，兩年平均增長10%；進口7,051億元，年增長22.2%，兩年平均增6.1%。

從出口產品類別上看，一季度，廣東出口家電、計算機、手機等分別同比增長57.9%、45.9%、18.3%。勞動密集型產品出口1849.1億元，同比增長41.1%。當地官方指出，廣東外貿快速增長最根本的還是國際需求有所回暖和廣東外貿產業強大供給能力共同作用的結果。

展望今後，萬陸認為，預計下半年，需求和房地產開發對工業品的需求增速會適當放緩，但是大陸消費市場快速修復，以及全球經濟復甦帶來的出口需求會持續旺盛，繼續為工業部門帶來旺盛的市場需求。

不過，廣東海關分析稱，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部環境不確定因素增多，特別是隨著防疫物資出口等拉動作用減弱，二季度廣東外貿會面臨較大挑戰。