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福建制定方案 深化閩台產業合作

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

邁入「十四五」，福建繼續發力吸引台商投資，深化閩台經貿合作，促進兩岸融合發展。福建省商務廳21日表示，福建已制定方案，將針對產業新體系，組織策畫一批產業對接活動，吸引台灣優勢產業、優勢企業到福建發展。

中新社報導，當地官方統計數據顯示，目前，在閩台企增至1萬多家，台灣百大企業一半以上在福建落戶，閩台貿易額突破1.1兆元（人民幣，下同），形成了「你中有我，我中有你」的融合發展格局。

閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌受訪時表示，目前，台灣在集成電路、精密機械等先進製造業上還具有明顯優勢，提升閩台產業融合將助力福建經濟社會高質量發展。

今年1月12日，總投資5.4億元的建霖家居廚衛產品線擴產項目在廈門市集美灌口奠基。建霖集團總裁陳岱樺說，該項目是建霖集團進入資本市場募集資金後的第一個增資擴產項目，將推動信息化研發中心、淨水項目投資，繼續做強實業基礎和家居能力。

福建也對接未來閩投資的台企，策劃生成一批招商項目。福建省台港澳辦主任王玲表示，福建將構架參與通道，支持台胞台企更好融入新發展格局；深化閩台優勢產業融合，引導和支持台企參與強鏈補鏈，共同構建閩台數字產業鏈、文化產業鏈、生態產業鏈等，著力打造兩岸共同市場。

福建還凸顯自由貿易試驗區、台商投資區等涉台載體作用。福建自貿試驗區僅過去一年就新增台資企業230家，占同期福建省新增台企總數的18.7%。

福建省商務廳相關官員指出，將推進電子信息、石油化工、生物和新醫藥等方面的閩台產業深度合作。

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