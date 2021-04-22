不良貸款反彈壓力大 陸銀備戰

大陸銀保監會副主席蕭遠企20日表示，儘管小微企業受益於政策支持，但畢竟疫情衝擊大，預計不良貸款的反彈壓力仍然比較大，銀行對未來不良貸款上升要有充分估計，提前做好準備。同時，地方性金融機構整體經營穩健但存在結構性不平衡，個別機構目前不良資產率較高、資本缺口補充壓力較大。

路透報導，蕭遠企在博鰲亞洲論壇期間接受採訪時表示，對於地方金融機構的狀況，他認為整體經營穩健、風險可控，但在地區、機構之間存在結構性不平衡，個別機構目前確實遇到較大困難，不良資產率較高，資本缺口壓力較大。

他指出，儘管小微企業絕大多數都能享受到延期還本付息的政策好處，但畢竟疫情衝擊較大，有些企業生產經營銷售活動受影響，而大陸國內、國際產業鏈進一步調整，也會導致部分企業違約，因此，對未來不良貸款上升要有充分估計，銀行要提前做好準備，預計不良貸款的反彈壓力還是比較大。

他提到，就監管方面而言，首先要做到心裡有數，早發現、早辨識，把底數掌握清楚，哪些機構真正處於高風險狀態，高風險的原因是什麼領域、是什麼；其次是想辦法緩釋和降低機構存量風險。

而要提高金融機構本身防風險的能力，蕭遠企認為，關鍵是強化與完善公司治理建設。過去高風險金融機構經營最主要的教訓是公司治理不健全，這體現在兩方面：一是大股東操縱，二是內部人控制。

蕭遠企強調，去年允許發行地方政府債補充大陸中小銀行資本，目前效果非常好，速度也比較快，目前還在抓緊進行。他說，今年一樣要推動允許地方政府發行專項債來補充中小銀行資本。

但他說，地方債不是簡單給中小銀行增加一些資本，更主要是把補充資本跟完善公司治理結合起來，既要補充資本，提高防風險和吸收損失的能力，更重要的是藉此大陸治理機制上能進一步提升，這是初衷也是目標。