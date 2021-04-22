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大陸一季度財政收入 增24.2%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸財政部21日公布，今年1至3月大陸全國累計一般公共預算收入57115億（人民幣，下同），同比增長24.2%。其中，中央一般公共預算收入同比增長27.2%，地方一般公共預算本級收入同比增長21.7%。全國稅收收入48723億元，同比增長24.8%；非稅收入8392億元，同比增長20.7%。

中新社報導，一季度，大陸全國一般公共預算收入與2019年同期相比增長6.4%，兩年平均增長3.2%，實現恢復性增長。大陸財政部表示，這符合預期，主要是經濟持續穩定恢復加上PPI漲幅有所擴大。

從稅收收入看，一季度，大陸全國稅收收入與2019年同期相比增長4.3%。其中，與2019年同期相比，大陸國內增值稅下降5.3%，扣除2019年同期增值稅稅率不可比因素後，增長4%左右；國內消費稅、企業所得稅增幅為-0.9%、-1.7%，接近回升至疫情前水平；個人所得稅增長23.1%，除居民收入增長帶動外，還與股權等財產轉讓收入和股息紅利收入增長有關；契稅、土地增值稅分別增長34.6%、23.6%，主要受商品房銷售額增長等帶動。

從非稅收入看，增長主要受增值稅、消費稅恢復性增長帶動，拉高大陸全國非稅收入增幅8個百分點；各地加強和規範國有資源有償使用管理等，拉高大陸全國非稅收入增幅5個百分點。

消費稅 疫情 人民幣

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