浦東人均GDP 2025年逾4萬美元

「到2025年，浦東人均生產總值達到4萬美元以上。」在21日舉行的記者會上，上海浦東新區官方提出如上目標。

中新社報導，浦東新區21日舉行新聞通氣會，發布「浦東新區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要」。

浦東開發開放是大陸的重要國家戰略。歷經31年的發展，浦東也成為大陸改革開放的生動案例。2021年是「十四五」開局之年，浦東提出更高的發展目標。浦東官方表示，到2025年，浦東打造社會主義現代化建設引領區取得重大進展，地區生產總值年均增長率高於上海全市1-2個百分點，人均生產總值達到4萬美元以上。

屆時，浦東高質量發展取得顯著成效，成為科技創新策源地；高水平改革開放挺立時代潮頭，成為開放樞紐門戶點；高品質生活共建共享，引領消費升級時尚風；高效能治理率先走出新路，經濟治理、社會治理、城市治理統籌推進和有機銜接的治理體系更加成熟。

到2035年，浦東基本建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市核心區，成為社會主義現代化建設引領區。現代化經濟體系全面構建，高水平開放型經濟新體制全面完善，現代化城區全面建成，高品質生活廣泛享有，現代化治理全面實現，城市數字化轉型完成。

未來5年，浦東將優化新格局，加快落實開放創新的浦東新藍圖。官方還提出，浦東全域打造更有溫度、更顯活力、更具魅力的城市。