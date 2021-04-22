全球晶片擴產大戰 未來恐產量過剩

英特爾公司全球副總裁、中國區總裁楊旭在博鰲亞洲論壇2021年會期間受訪表示，業內預期到2022年底芯片（晶片）供應還會很緊張。但如果後續一下子產能太多了，需求跟不上，疫情刺激下高漲的數字經濟放緩的話，中間就會出現一個缺口，那就會產生過剩問題。

一邊「芯片荒」已導致全球多家車企選擇減產或停工，而另一邊，英特爾、台積電、SK海力士、中芯國際等的全球半導體巨頭巨額增資，掀起「芯片擴產大戰」，芯片短缺是否會走向芯片過剩？楊旭作上述回應。

楊旭表示，目前芯片短缺問題最嚴重的是在工業控制類芯片，比如汽車領域運用的，因為總量很大，產品類別非常多，而且互相之間不能兼容，碎片化太嚴重。現在一輛汽車要大約100多顆芯片，如果是全電子控制的汽車，還會更多。一旦一個環節停工，就會嚴重影響後續芯片的產能。此外，疫情爆發後，全球數字經濟爆發式增長，這也推動了對芯片等需求的大幅上漲。

楊旭稱，對芯片的後續情況，需研究產業規律，對各種電子產品、電腦、數據中心的設備需求量進行估計。

對於中美關係，楊旭指出，有人認為中美問題是一種「取代」關係，但是產業界認識到，兩者不是取代關係而是並駕齊驅的，最起碼未來一段時間是互補的。

楊旭認為，經過幾十年發展，大陸經濟的規模、體量、創新能力、產業鏈、供應鏈、消費能力等都達到領先水平。「這個時代可能一台發動機已經拉不動了，世界經濟會進入一個雙引擎發動的時代」。

對於全球供應鏈的重組，楊旭認為，必須符合產業規律。製造供應鏈最大的特徵是永遠去成本最低的地方，如果沒有成本優勢，只是通過政府激勵等方式來轉移全球供應鏈，是很難維持的。

此外，消費市場對供應鏈的布局也很關鍵。目前，全世界最大的單一國家消費市場是中國大陸和美國。企業固然可選擇與中國脫鉤，但「產品賣到哪裡去？」如消費沒可替換市場，製造要用幾倍以上的成本重複投資，還需要時間去完善設施、培養技能工人，這是很難的。