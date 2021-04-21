陸企第1季赴美上市 融資金額年增逾10倍

德勤中國發布的數據顯示，今年第1季共有20家大陸企業在美國上市，較去年同期的6家增長233%；總融資金額較去年同期增長逾10倍。

證券日報報導，對於這波赴美上市潮，艾德證券期貨持牌代表陳剛表示，大陸經濟轉型速度很快，出現很多新業態公司，赴美融資對這些公司是不錯的選擇；其次，新冠疫情得到有效控制後，各國貨幣超發，流動性充裕，資金缺少可投資的標的，中概股趁機上市也是一個好時機；此外，部分公司因股東架構問題，例如有境外投資人在大陸上市不方便。

數據顯示，今年第1季赴美上市的中概股融資規模，遠高於去年同期，年增達1,081%。融資額排前五名的中概股新股規模達36.06億美元，較去年同期的3.61美元增長近九倍。

從行業來說，赴美上市的中概股集中在消費零售、雲端技術和生物科技行業，融資額排名居冠的是霧芯科技（16.08億美元）。

陳剛認為，第1季最受矚目的中概股是知乎，3月24日美國證券交易委員會（SEC）剛通過《外國公司問責法案》並徵求公眾意見，當晚騰訊音樂等中概股股價紛紛走低。3月26日知乎上市，發行價頂住壓力，維持在之前擬定的發行價區間內。

在回報率方面，第1季在美股上市的中概股整體表現優於去年，其中首日表現最佳的公司是天睿祥，首日漲幅達538%。

Anlan capital執行董事陳達認為，《外國公司問責法案》影響更多的是短期情緒，對於未來要赴美上市的大型中概股公司而言影響不大，目前已上市的中概股面臨退市的可能性也極小。德勤中國也認為，部分受到美國投資人歡迎的中概股將繼續奔赴美國上市。