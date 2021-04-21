周小川：克服疫情的代價可能是通膨
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川21日表示，在救助經濟實體、加速復甦、克服疫情的過程中，最明顯的代價可能是通膨，因此宏觀政策制定需把握好度。
中國證券報報導，周小川表示，在救助經濟實體、加速復甦、克服疫情的過程中必然需要花費一定的代價，最明顯的代價可能是通膨，但也不一定是傳統意義上的通膨。
周小川指出，目前全球宏觀政策的溢出性愈加明顯，因此全球擴張性宏觀政策的影響必然會產生傳導，需進一步研究它的影響渠道和形式，因此宏觀政策無論怎麼制定都得有一個度的把握，即希望它達到優點和功能最大化，同時副作用最小化。
國際貨幣基金組織（IMF）前全球副總裁朱民也提及，拜登政府的經濟刺激政策可能引發世界性通貨膨脹，大陸雖有政策空間應對，但仍需保持警惕。
另外，中國人民銀行副行長李波也談到，大陸金融體系存在明顯短板，長期資本不足尤其是股本不足，使得金融支持實體經濟中貸款比重較高，導致宏觀槓桿率偏高，以及金融支持科技創新的力度顯得不足。養老金改革應該成為金融供給側改革的重要抓手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言