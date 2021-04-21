70%營收靠蘋果！ 立訊精密去年淨利年增53%

大陸蘋果產業鏈龍頭立訊精密20日晚間發布年報，去年營收年增48%，淨利年增53%。公司表示除了消費電子核心業務，未來將瞄準汽車市場發力。

立訊精密的業績增長多來自於蘋果的貢獻。年報顯示，立訊精密客戶集中度繼續上升，前五名客戶合計銷售金額占總銷售額的比例高達82%。此一數字在2018年和2019年分別為68%和77%。

立訊精密年報顯示，2020年營收為人民幣925.01億元，年增48%；淨利72.25億元，年增53%；分產品來看，立訊精密消費性電子產品在2020年表現強勁，全年營業利潤為72.4億元，年增52%。

界面新聞報導，2020年立訊精密對蘋果的銷售額達638.43億元，占總營收約70%，換句話說，蘋果是公司的最大客戶。而且從2018、2019年的銷售額來看，立訊精密對蘋果的依賴正與日俱增。

值得注意的是，若扣除第一大客戶蘋果，2020年立訊精密對其他客戶的銷售增長十分微小。換句話說，假如立訊精密像歐菲光一樣被踢出蘋果供應鏈或被砍單，對立訊精密的衝擊將十分巨大。

立訊精密表示，如果重要客戶發生嚴重的經營問題，公司也將面臨一定的經營風險。

立訊精密預計，今年第1季淨利為人民幣13.26億元至13.75億元。

對於未來發展，公司表示，除了核心業務消費電子業務，對於汽車領域的商業機會，公司將繼續保持高度關注與適度布局，持續應用自身在消費電子、通信互連領域的深度沉澱，將成熟的精密製造經驗與解決通信級別高速傳輸的開發能力應用於汽車業務當中。

光大證券認為，iPhone組裝代工業務將打開立訊精密長期廣闊成長空間，立訊精密利用大股東槓桿資金併購後將享有緯創iPhone代工廠大部分利潤，行業未來有望演變為富士康與立訊精密+緯創+和碩的競爭格局。

中信建投指出，立訊精密依靠蘋果產業鏈，手表、手機和可穿戴等產品助力公司取得亮眼業績；中長期看，金屬結構件、光學、5G通訊、汽車電子和iPhone代工等業務長期成長動能強勁。