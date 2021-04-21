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稱強化隱私保護？ 微信推自有輸入法

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
微信已經申請註冊「微信鍵盤」商標，並進入測試階段，輸入法有隱私保護模式。圖／騰訊網
微信已經申請註冊「微信鍵盤」商標，並進入測試階段，輸入法有隱私保護模式。圖／騰訊網

微信之父」張小龍在今年初預告，微信團隊將開發一套專屬的輸入法。近日微信已經申請註冊「微信鍵盤」商標，並進入測試階段。最大特點在於輸入法裡的隱私保護模式，用戶的輸入數據不會被上傳到雲端。

騰訊網報導，騰訊公司高級執行副總裁、微信事業群總裁張小龍透露，微信經常會收到用戶聊天記錄被竊取的投訴，因為類似的投訴實在是太多，儘管搜狗輸入法已經同為騰訊系產品，出於保護用戶隱私的角度，微信將推出自有輸入法。

微信堪稱是「大陸國民App」，活躍用戶超過10億，功能涵蓋微信支付、微信購物、微信遊戲、微信小程序、微信公眾號、微信視頻號等。

微信鍵盤已經進入測試階段，只有部分獲得內測資格的用戶才可以在「我的設置、插件中心」查看並開啟微信鍵盤插件。從網友提供的截圖來看，目前「微信鍵盤」持所有App使用，布局看上去跟傳統手機輸入法沒什麼區別，用戶可以隨時切換全鍵盤輸入和九宮格輸入。不過，快速打字的時會延遲顯示。

大陸目前的輸入法市場早已趨於飽和。據比達咨詢提供的《大陸第三方手機輸入法2020年秋季報告》，目前百度、搜狗和訊飛三款輸入法已經拿下接近95%的市占率，三足鼎立。有趣的是，目前市場占有率第一的搜狗輸入法早在2020年已被騰訊收購。

不過，微信鍵盤除了隱私保護以外沒有特別之處，很難對市面上的第三方輸入法產生威脅。即便微信真的能夠結合自身技術和對市場的了解推出一款更加實用的輸入法，那必然會打擊搜狗輸入法，形成「自相殘殺」的局面。

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