快訊

過失致死刑責太輕？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

萬達輕資產公司擬IPO前 融資860億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
萬達輕資產商管公司計畫在上市前融資人民幣200億元（約新台幣860億元），年底前將在香港上市。圖／新浪網
萬達輕資產商管公司計畫在上市前融資人民幣200億元（約新台幣860億元），年底前將在香港上市。圖／新浪網

路透今（21）引述知情人士稱，大連萬達集團尋求為旗下商業地產管理業務，萬達輕資產商管公司在上市前融資人民幣200億元（約新台幣860億元），年底前將在香港上市。

據悉，這次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標是估值達到人民幣2,000億元。不過，其中一位消息人士說，萬達和其財務顧問接洽的數個潛在投資人都認為該估值目標「太高」。

萬達集團計畫7月前完成這項融資，並於9月提交IPO申請。對此，萬達集團未回應置評請求。

根據數據提供商路孚特，大陸房地產開發商和物業管理公司去年通過在香港上市總計籌資104億美元。恆大集團、融創和世茂集團等開發商旗下的物業公司去年都赴港上市。目前這三家物業公司的股價均高於IPO定價。

如果萬達出售輕資產商管公司10%的股權，那麼後者若達到2,000億元人民幣的估值，將令此次上市成為至少2016年以來，香港最大的物管公司上市案，超過恆大物業11月時約18億美元的IPO規模。

IPO 人民幣 香港

延伸閱讀

香港元大期 推越南指數期貨

彭博：格芯開始準備IPO 估值約200億美元

亞企IPO熱 上季規模倍增

IPO市場 過度樂觀情緒降溫

相關新聞

稱強化隱私保護？ 微信推自有輸入法

「微信之父」張小龍在今年初預告，微信團隊將開發一套專屬的輸入法。近日微信已經申請註冊「微信鍵盤」商標，並進入測試階段。最...

劍指特斯拉？理想汽車：作弊車廠應停止產銷資格

特斯拉在大陸頻傳煞車失靈事故，受到大陸官媒連日砲轟，大陸電動車品牌理想汽車CEO李想今（21）日在微博發文建議，如果車廠...

萬達輕資產公司擬IPO前 融資860億元

路透今（21）引述知情人士稱，大連萬達集團尋求為旗下商業地產管理業務，萬達輕資產商管公司在上市前融資人民幣200億元（約...

廣東首季GDP增速18.6% 跑贏中國大陸平均值

廣東省今（21）日公布第1季經濟數據，GDP總值為人民幣2兆7,117億元，年增18.6%，略高於大陸全國18.3%的G...

泡菜是誰的？南韓首季進口泡菜6.8萬噸 全來自中國大陸

中、韓網友曾為了「泡菜是誰的」在網路上掀起論戰，不過，韓國關稅廳和食品業21日發布，韓國今年首季進口量為6.8萬噸，進口...

拜登提倡美國提高電動車產量 以超越中國

美國總統拜登表示，美國必須提高電動汽車產量，「追上並超越中國」（catch up with and then surpa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。