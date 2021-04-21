萬達輕資產公司擬IPO前 融資860億元

路透今（21）引述知情人士稱，大連萬達集團尋求為旗下商業地產管理業務，萬達輕資產商管公司在上市前融資人民幣200億元（約新台幣860億元），年底前將在香港上市。

據悉，這次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標是估值達到人民幣2,000億元。不過，其中一位消息人士說，萬達和其財務顧問接洽的數個潛在投資人都認為該估值目標「太高」。

萬達集團計畫7月前完成這項融資，並於9月提交IPO申請。對此，萬達集團未回應置評請求。

根據數據提供商路孚特，大陸房地產開發商和物業管理公司去年通過在香港上市總計籌資104億美元。恆大集團、融創和世茂集團等開發商旗下的物業公司去年都赴港上市。目前這三家物業公司的股價均高於IPO定價。

如果萬達出售輕資產商管公司10%的股權，那麼後者若達到2,000億元人民幣的估值，將令此次上市成為至少2016年以來，香港最大的物管公司上市案，超過恆大物業11月時約18億美元的IPO規模。