劍指特斯拉？理想汽車：作弊車廠應停止產銷資格

特斯拉在大陸頻傳煞車失靈事故，受到大陸官媒連日砲轟，大陸電動車品牌理想汽車CEO李想今（21）日在微博發文建議，如果車廠作弊，直接停止生產銷售的資格。

騰訊網報導，一名女車主不滿因特斯拉煞車失靈而發生行車事故，她多次公開抗議。19日身穿「煞車失靈」的服裝到上海車展特斯拉展區鬧場，結果被警方拘留，引發熱議。之後以新華社為首等多個大陸官媒，連番批評特斯拉傲慢、店大欺客。

棒打落水狗，理想汽車CEO李想今日發文提出三點建議，首先是帶有ADAS（先進駕駛輔助系統）的車型，必須將行車紀錄器列為標配；其次，行車紀錄器運作時的畫面，必須同步顯示ADAS是否運行；第三，除了顯示ADAS運行狀態外，還要顯示ADAS狀態下的油門、剎車、轉向等對應的基礎運作狀態，即便在非自動駕駛的情形下，也要顯示這幾個功能的運作情形。

李想表示，從技術上而言沒有任何難度，但是提供了相對重要的證據，減少車主取證難，廠商覺得被冤枉的可能性。如果車廠在這作弊，直接停止生產銷售的資格。

雖然文中並未點名，不過輿論普遍認為李想的文章就是在指近期在大陸發生多起行車事故的電動車巨頭特斯拉。