向台灣商家招手入駐 京東全球售推多項優惠

向台灣商家招手，京東全球售21日發布，推「京」動全球計劃2.0，除了延續之前對商家的扶持政策外，只要是入駐京東全球售的商家，可享受中小商家出海補貼，包括0元入駐綠色通道、免平台使用費、佣金扣點低至2%，以及低至人民幣5,000元的質保金優惠。

京東全球售於去年首次推出「京」動全球計劃，啟動一站式服務，全力扶持優質品牌賣到港澳台及海外，來自台灣的商家也可以在平台上開網店當老闆。

本次「京」動全球計劃 2.0延續之前對商家的扶持政策，在供應鏈賦能、平台賦能、營銷賦能、商家賦能、中小商家優惠五個方向進行了全面升級助力商家能力提升，為商家提供四大出海解決方案：一站通全球、京東自營、直接簽約和本地開店。

供應鏈賦能——為商家提供全球物流一體化解決方案，為消費者提供多種物流模式依托京東強大的物流體系及商流、物流以及金融服務一體化的優勢，京東國際供應鏈充分發揮供應鏈物流能力和技術，確保通關、配送服務的正常運轉，為海內外的消費者和商家提供高效的物流服務。

為滿足海外及台灣消費者更加多樣化的需求，京東全球售近期開通了跨境集運，跨境集運是京東為海外及港澳台消費者提供的一種第三方物流轉運服務，消費者購買自營商品或來自第三方賣家的商品後，可一起發貨至集運倉后由第三方集運商統一發往境外收貨地址。

京東的跨境集運上線之後的第一筆訂單來自加拿大，下單20個小時之後，消費者所購買的游戲手機已經送達集運倉準備發往加拿大；而第一個透過京東集運將商品，賣向海外的第三方商家是小米有品全球售專賣店，他們的一款智能恆溫杯墊被來自美國的消費者買下，現在商品已經到達美國境內。台灣消費者可在平台領取集運券，享受首公斤最低人民幣1元的優惠。

平台賦能——為消費者提供無憂跨境購物體驗

京東全球售秉承「客戶為先」的服務理念，時刻把消費者的體驗放在首位，為了貼合不同地區消費者的購物習慣，例如針對台灣用戶的閱讀習慣，提供繁體版的本土化內容展示；不斷優化線下自提功能和全球用戶的下單流程，為本土消費者購物提供便利。

為滿足全球消費者不斷變化的需求，京東全球售還推出跨境體驗官項目，邀請用戶從註冊登錄、搜索商品、物流運輸、售後服務等全流程體驗提出建議，並根據用戶的建議對系統及服務進行升級。

營銷賦能——構建全鏈路營銷體系，助力品牌營銷價值最大化面向全球消費者差異化的的消費需求，京東全球售規劃了豐富的線上、線下購物場景，包括面向全球消費者的年中、年末大促，還有面向不同地區、國家的節日特色會場。

例如海外消費者對於「黑五」的認知較強，面向南北半球完全不同的季節進行差異化會場定制和選品等，京東全球售的推廣覆蓋全球多個主流平台，透過本土化媒體的粉絲和本地化社群等私域流量，以及內容生態營銷、會員體系營銷實現目標消費者全路徑的觸達與轉化。

本土化生態合作是京東全球售深耕本地的重要布局，為了更加貼近當地民眾生活，在台灣成功攜手四大超商旗下的 1萬家以上便利店聯合營銷，讓「京東品質，服務全球」的美好願景傳遍大街小巷。

商家賦能、中小商家補貼——做商家出海的堅實後盾

京東全球售在商家關心的前台、營運、流量、金融等方面提供全方位支持，通過不斷提供店鋪營運培訓、提供線上線下通路拓展推廣方案，並根據商家的需求定制本土化線上線下推廣及營運服務。