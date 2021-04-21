第1季台商對陸投資額 年減68%

投審會20日發布統計，第1季台資對大陸投資件數為109件，年減16.7%；投資額6.4億美元（約新台幣192億元），年減68%。

投審會指出，投資金額減少幅度較大，主要受去年同期國喬石油化學股份有限公司以3.76億美元在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元間接增資大陸地區投資事業達富電腦（常熟）有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。

3月單月台資對陸投資案46件，年減6%，投資金額2億1,802萬美元（約新台幣65億元），年減72%。

陸資來台投資方面，第1季投資件數為六件，年減80%；投資額1,436.5萬美元（約新台幣4.3億元），年減59.4%。

投審會表示，陸資來台第1季投資額下滑主因，去年同期香港商津耀發展有限公司以新台幣3億6,000萬元投資微邦科技股份有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。

3月單月，陸資來台投資件數為一件，年減93%，投資額125萬1,000美元（約新台幣3,753萬元），年減935%。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計投資件數為1,467件，投資額24.2億美元（約新台幣727億元）。

此外，第1季僑外投資件數為664件，年減29.5%；投資額12億1,763萬美元（約新台幣365億元），年減49.7%。

投審會表示，金額下滑主因為新冠肺炎疫情不確定性持續及去年同期核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電及大彰化西南離岸風力發電等投資金額約8億多美元的大型投資案，基期偏高所致。

第1季新南向國家來台投資件數為129件，年減18.3%，投資額1億6,251萬美元（約新台幣48億元），年增74.28%，其中，投資金額較大者為新加坡、泰國及馬來西亞。