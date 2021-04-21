日排放核廢水 陸官媒：謝長廷媚日 甩鍋給大陸

日本近日決定兩年後要將福島核汙水排入太平洋，引起鄰近國家反對。人民日報海外版今（21）日發文評論，台灣駐日代表謝長廷，無視大陸堅決反對日本排放核汙水的事實，愚弄民眾說大陸「也沒說抗議兩字」，「台方態度和大陸一致」，甩鍋給大陸。

文章稱，面對日本此行徑，台灣當局反應拖拖拉拉，描淡寫說出高度關切、憂慮、遺憾等不痛不癢的話。忘記了自己時刻標榜的「非核家園」神主牌。「逢日必軟」，是民進黨深入骨髓的「軟骨症」。全台漁民痛斥當局對日軟弱，譴責不夠強硬。

文章指，為了轉移民眾怒火，官員又玩起「甩鍋」把戲，把鍋甩給大陸。台灣駐日代表謝長廷，無視大陸堅決反對日本排放核汙水的事實，他愚弄民眾說大陸「也沒說抗議兩字」，「台方態度和大陸一致」，罵他媚日的人是「自卑、自虐」，極力為自己開脫；無視福島核汙水含有大量高放射性物質的事實，還轉發日本政府「核廢水稀釋後能喝」文章，將台灣核電廠產生的正常無害核廢水與此混為一談，把焦點轉移到「反對重啟核電」話題上來。

倘若日本福島核汙水真被排入大海，台灣能幸免於難嗎？文章引述德國海洋科學研究機構的計算結果顯示，從排放日起，57天內，放射性物質就將擴散至太平洋大半區域，三年後，美國和加拿大將受到核汙染影響，十年後蔓延至全球海域。這將是一場全球性災難，無人可幸免。且台灣在地理上與日本緊鄰，民眾如何能免於放射水的波及。