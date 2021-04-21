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全球雲計算前3強 亞馬遜、微軟、阿里雲入列

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
去年全球雲計算市場保持高速增長，市場規模達642.8億美元，其中阿里雲排名全球第三、亞太第一，市占率達9.5%。百度圖庫
去年全球雲計算市場保持高速增長，市場規模達642.8億美元，其中阿里雲排名全球第三、亞太第一，市占率達9.5%。百度圖庫

國際研究機構Gartner今（21）發布2020年全球雲計算IaaS市場追蹤數據，去年全球雲計算市場保持高速增長，市場規模達642.8億美元，年增40.7%。亞馬遜、微軟和阿里雲排名全球前三。

新浪財經報導，阿里雲排名全球第三、亞太第一，市占率達9.5%，超過谷歌的6.1%。歷史數據顯示，過去五年，阿里雲市占率上漲近三倍，微軟上漲近兩倍。

據Gartner近五年發布的全球雲計算數據顯示，從2016年至2020年，微軟和阿里雲市占率持續上升，其中阿里雲從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%，連續五年上漲。

反觀，亞馬遜市占率從2016年的53.7%降至2020年的40.8%。

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