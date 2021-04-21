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周小川：克服疫情的代價 可能是通膨

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川（右）。中證網
博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川（右）。中證網

博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川今（21）日在博鰲亞洲論壇2021年年會的媒體見面會上表示，克服疫情的過程中必然需要代價，最明顯的代價可能是通貨膨脹。

中證網報導，周小川表示，在救助經濟實體、加速復甦、克服疫情的過程中必然需要花費一定的代價。他認為，最明顯的代價可能是通貨膨脹，但也不一定是傳統意義上的通脹。

他說，目前全球宏觀政策的溢出性愈加明顯，因此全球擴張性宏觀政策的影響必然會產生傳導，需進一步研究它的影響渠道和形式。宏觀政策無論怎麼制定都得有一個度的把握，也就是希望它所達到優點和功能最大化，同時副作用最小化。

談及大陸承諾2060年實現「碳中和」，他表示，目標是非常緊的。個人希望實現碳達峰要稍微比2030年再早一點。

周小川提到，科技創新的出現會使能源行業出現很大的轉變，以及對於整個經濟社會，包括人類的居住交通都會產生很大的轉變。

他表示，科技創新會為減排和零排放帶來新的技術和設施。此外，技術轉變在2030年到2060年期間還會加速。一方面是由於推進創新本身就會出現新東西，另一方面是碳中和的政策導向、目標導向帶動。

疫情 博鰲

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