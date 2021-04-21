人民幣中間價連7揚 續創近1個月新高

大陸外滙交易中心人民幣對美元中間價今（21）日報6.5046元兑1美元，較上個交易日升57點子，連續七日上漲，創3月23日以來一個月新高。中間價上個交易日報6.5103元。

上證報報導，今日在岸人民幣對美元匯率開盤小幅走低近70點，至6.5022元，隨後震盪走高，升破6.50關口。離岸人民幣對美元盤中直線走高逾20點。

在美元快速走軟的帶動下，人民幣匯率從3月底低點回升，收復6.50的關口。招行金融市場部外匯首席分析師李劉陽表示，從技術上看，人民幣的下一道短期阻力在6.4831元，這個位置是3月匯率整理區間的下沿。

分析稱，若美元指數進一步跌向90，那麼人民幣匯率可能會回到6.45元一帶，這是今年前兩個月人民幣匯率的中樞水平。