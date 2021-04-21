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女子鬧場喊剎車失靈後陸官媒力挺 特斯拉改口道歉
上海國際車展日前一名身穿印有特斯拉（Tesla）「剎車失靈」字樣衣服的女子在特斯拉展上鬧場，特斯拉則嗆「不妥協」。在中國大陸官媒連續兩日發文抨擊「店大欺客」後，特斯拉態度180度大轉變，20日深夜改口道歉。
澎湃新聞報導，特斯拉在其官方微博聲明，就未能及時解決車主的問題深表歉意。為了最大程度彌補車主的不適，特斯拉始終願意盡最大努力與車主主動溝通，履行負責到底的承諾。
一名張姓女車主19日上午身穿印有「剎車失靈」的T恤，到上海車展特斯拉展區，並爬上一輛車頂高喊「特斯拉剎車失靈」，最後被警方帶走並拘留5日，這兩天躍為最熱門新聞。
特斯拉中國事後發表聲明強調，對張姓女車主不合理訴求「不妥協」。公司副總陶琳回應，「近期的負面都是她貢獻的」，還質疑張女：「我覺得她也很專業，背後應該是有（人）的」。
此回應引起中國大陸官媒一連串撻伐，新華網昨發文反批特斯拉高層態度「傲慢」，強調如果車企「店大欺客」，應加強監管。中共中央政法委旗下公眾號「長安劍」下午接著發文稱，女車主以極端的方式大鬧車展，擾亂了公共秩序，應當道歉。但讓廣大網友心有戚戚的是：「如果坐下來能解決問題，誰願意不顧體面，爬到車頂上去嘶嚎」？
鬧場的張姓女車主的父親，今年2月駕駛特斯拉電動車連續從後面追撞兩輛車，最後撞到路邊的水泥防護欄才停下，車內人員受傷，張女事後指控車輛剎車失靈。但特斯拉引述後台數據指稱，事發剎車時的時速達118.5公里，未見剎車制動異常。
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