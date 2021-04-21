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砸98.3億 阿里加碼土耳其電商股權至86.5%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸網路巨頭阿里巴巴在土耳其電商Trendyol的增資案中，再投資3.5億美元（約新台幣98.3億元）。路透
大陸網路巨頭阿里巴巴在土耳其電商Trendyol的增資案中，再投資3.5億美元（約新台幣98.3億元）。路透

大陸網路巨頭阿里巴巴在陸受反壟斷監管，但海外擴張腳步未停歇，在對土耳其電商Trendyol的增資案中，再投資3.5億美元（約新台幣98.3億元）。據商業登記數據，此次交易結束後，阿里對Trendyol的持股將提高至86.5%。

阿里在港股價今（21）早盤中為港幣222港元，下滑2.72%。

信報財經報導，Trendyol是土耳其最知名的電商平台之一，在電商市場處於領先地位。土耳其電商市場高度分散，為了鞏固地位，Trendyol向外國投資者融資。2018年阿里巴巴曾向Trendyol注資，加上本次投資，阿里巴巴所占股份增至86.5%。

Trendyol並不滿足於土耳其境內市場，去年它曾宣布要向歐洲擴張，包括英國、義大利、西班牙。

電商 土耳其 義大利

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