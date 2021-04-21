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大陸經濟成長通過拐點 從V型復甦邁向正常

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

高盛集團最新報告指出，中國經濟在經歷過「V型復甦」，並於第1季成長率創下新高後，開始回到長期趨勢成長軌道。

高盛指出，「經濟顯然已經通過拐點。政策焦點也從協助經濟療癒，轉向解決長期穩定與成長的問題」。

報告表示，大陸今年第1季經濟比去年同期成長18.3%，而許多其他國家還在對抗新冠肺炎疫情。但大陸高成長的檯面下，各項產業的表現卻相當分歧，而且成長動力也在轉變中。

大陸出口與住宅銷售的表現顯然超優，但新屋開工及製造業投資卻相對不佳；預料未來各產業的表現將走向齊一，但成長速度將減緩。

3月零售銷售雖好轉，但並無信號顯示近期內家庭消費將會躍升，因為第1季家庭儲蓄率仍「居高不下」。高盛指出，由於閒置產能仍多，家庭消費雖會追上，但基於不確定性仍高，且距離群聚免疫仍遠，因此消費可能只會有節制地成長。

另外隨著全球經濟復甦與解禁，大陸的出口項目也可能出現轉變。今年各國對中國製個人防疫用品的需求可能趨軟，與防疫無關的產品預料將成為出口主力。

基於中國經濟表現堅實，高盛預期中國人民銀行將維持政策利率不變，信貸成長將溫和減速，到年底時經濟成長將恢復正常。

由於各產業的表現分歧，政府預料將對一些領域維持必要的支持，同時對房市等部門加強管制。

中國人民銀行 新冠肺炎

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