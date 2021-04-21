上海「五五購物節」 推數位人民幣試點
上海市政府20日舉行記者會披露，上海即將啟動第二屆「五五購物節」，這一購物節時間上橫跨第二季度，統籌「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，首次設置長三角一體化板塊，同時，還將開展數位人民幣應用試點。
新華社報導，上海市商務委主任顧軍表示，第二屆「五五購物節」圍繞上海加快國際消費中心城市建設和商業數字化轉型，以規模更大、質量更優、模式更新、體驗更好為目標，強化市區聯合、政企聯手、區域聯動，努力做到本地平台和商家全覆蓋、終端產品全覆蓋、消費人群全覆蓋，實現4月預熱、5月高潮、6月延續的效果。
本屆「五五購物節」將聚焦首發經濟、品牌經濟、夜間經濟三大經濟，新型、大宗、進口商品、餐飲、服務、信息六大消費以及長三角一體化10個重點板塊活動，目前梳理出各類活動近1900項。
上海市商務委副主任劉敏指出，去年底，上海商貿行業已列入數位人民幣試點應用場景。目前，上海重點商圈、商街、企業和平台各項測試工作正在有序推進，支付受理環境不斷優化。
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