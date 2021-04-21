上海創業活動率 維持高檔

上海市人力資源和社會保障局19日發布的「2020上海居民創業狀況調查報告」顯示，上海居民整體創業活動率繼續保持在11.8%的較高水平，每個創業企業平均創造8.1個就業機會，七成創業者表示樂觀。

中新社報導，自2005年起，上海市就業促進中心參照全球創業觀察組織(GEM)的研究框架，連續16年委託專業機構開展上海居民創業狀況調查。

報告顯示，2020年，上海每100位16歲至64歲的居民中參與創業活動的人數平均為11.8人。受新冠肺炎疫情影響，居民創業選擇更趨理性，居民整體創業活動率較前三年略有下降，但仍保持在較高水平。2020年，上海每個創業企業平均可以帶動8.1個人就業，自2014年以來已連續七年保持在8人以上，創業帶動就業的倍增效應明顯。

在創新驅動的經濟體中，機會驅動的創業更具活力和發展雄心。調查顯示，2020年上海機會型創業占比為87.8%。近三年機會型創業比例一直在85%以上，市民創業的內在驅動力更加積極。所謂機會型創業，一般是指創業者通過發現或創造新的市場機會，為追求更大發展空間而選擇創業的形態。

同時，2020年，居民對上海創業氛圍的評價總體比較樂觀，認為創業氛圍非常濃厚和比較濃厚的居民占比40.4%，處於一個較好的水平。

報告表明，疫情雖然對創業企業造成一些不利影響，但得益於上海優勢的創業資源和各項創業政策服務，超過七成的創業者表示依然看好申城創業大環境。

調查還顯示，2020年，「簡化政府行政審批」「創業稅費減免或補貼政策」「創業場地支持」是創業者期望獲得的主要政策服務。