上海國際汽車展 聚焦電動車

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海車展開幕，新能源車型受關注。圖為由上汽集團、阿里巴巴和浦東新區張江高科共同打造的純電動轎車智己L7亮相2021上海車展。（新華社）
上海車展開幕，新能源車型受關注。圖為由上汽集團、阿里巴巴和浦東新區張江高科共同打造的純電動轎車智己L7亮相2021上海車展。（新華社）

第十九屆上海國際汽車工業展覽會19日開幕。海外汽車品牌和零部件供應商紛紛向中國大陸市場推出最新電驅化與升級的移動出行方案，展示全面的電驅化創新成果。

中新社報導，為滿足中國大陸消費者需求，日產汽車攜多元化產品亮相上海車展。全新一代「奇駿」作為其核心車型之一，首次亮相中國大陸市場。全新一代「奇駿」將於2021年下半年在中國大陸市場推出。

日產汽車計畫到2025年向中國大陸市場導入9款電驅化車型，其中包括旗下最新的電驅化戰略核心車型日產Ariya，它將與日產汽車最新的電驅化動力總成系統—日產e-POWER技術一道共同開闢中國大陸市場。

日產汽車首席運營官古普塔（AshwaniGupta）表示，中國大陸立於未來移動出行發展的最前沿，日產汽車已做好準備投入其中，著力推動智能網聯、智能駕駛和電驅化技術的革新。

法國汽車零部件供應商法雷奧攜6項創新技術亮相上海車展，助力更環保、更安全的移動出行。法雷奧稱，出行正在經歷一場電氣化的變革，法雷奧可以在中國大陸市場提供合適的技術。

為了移動出行更環保，法雷奧還推出了首個端到端的純電動力總成系統。該系統由法雷奧西門子新能源汽車合資公司中國團隊開發，包括電動機、逆變器（作為系統大腦）和減速器（相當於變速箱），可提供100千瓦功率。它既適用於占據中國大陸主要市場的中小型城市汽車，同時也適用於全球小型轎車。

隨著移動出行方式的轉變，新型車輛逐步嶄露頭角，例如機器人及其他小型無人物流車。法雷奧正在推出可適應這些新型無人駕駛車輛的即用技術。

日產 上海

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