方星海：吸引更多外資進入A股

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國證監會副主席方星海在博鰲亞洲論壇2021年年會「金融開放與金融合作」分論壇上表示，2018年以來，A股市場外資規模增長速度很快，中國證監會將進一步創造條件，吸引更多外資進入A股市場。

新華社報導，方星海表示，截至今年3月31日，外資在中國大陸股市的持倉占比達到5%，正在逐步發揮積極作用。中國證監會會進一步創造條件，讓幾大國際指數進一步將A股的因子提升、納入範圍擴大，進一步把外資吸引進來。

中國大陸資本市場的重要性正在逐步顯現。上交所總經理蔡建春也在論壇上表示，根據世界交易所聯合會的統計，在全球市值規模排名前十的交易所中，亞洲地區占5席，分別是上海、日本、香港、深圳和印度。亞洲也已成為全球股權融資的重要市場，去年IPO籌資額占到全球市場的一半以上。

方星海表示中國證監會將積極推進中美金融合作。合作中有一些問題是正常的，關鍵是要找到一個合適的辦法。

關於PCAOB檢查中國會計師事務所的方式，證監會認為中方提供的聯合檢查方案是符合雙方要求和國際慣例的，但去年8月份提供的最新版本還未獲PCAOB的回應。希望美國新一屆政府重新重視中美金融合作，找到可行辦法解決PCAOB的監管關切，合作才能雙贏。

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