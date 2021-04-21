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國台辦：兩岸經濟脫不了勾

聯合報 / 記者林則宏／江蘇徐州報導
大陸國台辦經濟局局長張世宏。記者林則宏／攝影
大陸國台辦經濟局局長張世宏。記者林則宏／攝影

大陸國台辦經濟局局長張世宏指出，兩岸經貿往來的實際情況充分證明兩岸經濟脫不了勾。他並呼籲台資企業在「十四五」時期，要懂得善用大陸的內需市場，大陸的國家重大戰略，大陸支持企業的各種優惠政策，以及大陸的資本市場，以便把握住當前大陸的發展機遇趁勢而起。

張世宏昨天出席在江蘇省徐州市舉行的「第三屆徐台兩岸金龍湖峰會」時表示，這次峰會是今年大陸主辦的第一場兩岸經貿重要研討會，兩岸企業家透過線上線下方式參加，證明對推動兩岸經貿活動的期待。

張世宏指出，去年在新冠疫情之下，大陸成為全球唯一還能保持經濟正增長的主要經濟體。今年第1季，大陸GDP增長高達18.3%，充分說明大陸經濟長期向好態勢更加鞏固。

他表示，兩岸貿易持續增長並創新高。去年兩岸貿易達到2,600多億美元，台灣向大陸出口首次超過2,000億美元，台灣在兩岸貿易獲取的順差超過1,400億美元，均創下歷史新高。

今年第1季兩岸貿易額達到717.89億美元，年比增長40.3%，也遠高於大陸對外貿易總體增幅。

另一方面，台商對大陸投資不僅保持增長，且近年來呈現大項目增多，增資擴股增多，科技含量提升等新趨勢，顯示兩岸產業鏈、供應鏈持續鞏固。

張世宏說，這都充分證明，兩岸經濟合作動力強、潛力大、根基穩固，也充分證明兩岸經濟脫不了勾，兩岸經貿合作愈來愈緊密，兩岸融合發展的大勢不可阻擋。

他指出，今年是大陸「十四五」規劃的開局之年。當前大陸正逐步構建新發展格局，廣大台商台企一定要適應形勢變化善用多種因素，包括：

一、善用大陸內需市場。張世宏表示，這也是台商台企的「短板」（不足之處）。「十四五」時期中國大陸將成為全球最大的消費市場，這是台商應該聚焦的第一方面。

二、要善用大陸的國家重大戰略。包括：「長江經濟帶」、「一帶一路」等等。

三、善用大陸支持企業的各種優惠政策，特別是新冠疫情出現後，大陸為扶持企業發展提出了許多減費降稅的政策，台商一定要知曉。

四、善用大陸的資本市場。截至目前為止，在A股上市的台資企業已經達37家，而且正在申請上市的企業還持續增多。

張世宏呼籲台商，應把握住大陸的發展機遇，融入大陸的新發展格局，趁勢而起，在新起點上取得新發展。

台商 疫情

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