廣州甲辦租賃活躍度 超疫情前水平

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪19日在廣州表示，2021年第一季度廣州甲級辦公樓租賃需求加速恢復增長，市場租賃活躍度甚至超過疫情前水平。

中新社報導，仲量聯行是全球知名的房地產專業服務和投資管理公司。其統計數據顯示，一季度廣州甲級辦公樓市場淨吸納量較去年同期呈現強勁復甦，尤其是廣州數字經濟的加速發展使得企業對辦公空間的需求增加，一季度全市甲級辦公樓淨吸納量達到11萬平方公尺，較去年同期的負淨吸納量呈現強勁復甦。

仲量聯行預計今年廣州經濟將實現較快速增長，多個行業運行穩中有升，廣州辦公樓市場的整體租賃需求在未來幾個季度仍將保持相當的活躍度。

供應方面，仲量聯行華南區商業地產部總監馬煒圖預計廣州未來將會有更多總部地標誕生，金融企業廣東恒建投資控股有限公司及澳門青創國際集團有限公司分別於本季度拿下魚珠片區兩塊商地，索菲亞家居也在琶洲片區拿地建設索菲亞全球發展中心大廈。廣州「一核兩極三港多點」的產業格局將會更加明晰，各區域將實現多中心、組團式發展。

廣州甲級辦公樓市場預計在2021年迎來供應高峰，全年新增面積近120萬平方公尺，其中，琶洲片區將迎來多個項目入市，雖然需求不斷升溫，但馬煒圖預計，短期內，廣州辦公樓項目的集中供應仍將一定程度拉高片區空置率水平。