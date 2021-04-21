大陸首季GDP 湖北增速暫列第一

大陸湖北、北京、貴州、四川、雲南、內蒙古等地相繼披露了今年一季度GDP（國內生產總值）數據。其中湖北GDP增速暫列第一，為58.3%。

香港中通社報導，湖北省統計局官網4月19日公布的數據顯示，2021年一季度湖北全省地區生產總值9872.67億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年同期增長58.3%。分產業看，第一產業增加值775.81億元，增長24.9%；第二產業增加值4092.12億元，增長88.9%；第三產業增加值5004.74億元，增長45.7%。

作為受到新冠疫情衝擊最嚴重的省份，2020年第一季度湖北省經濟「按下暫停」，第二季度起「重啟恢復」，下半年「全面恢復加快」。湖北省統計局表示，湖北頂住了疫情的巨大衝擊，去年上半年、前三季度全省地區生產總值分別下降19.3%、10.4%，全年的降幅收窄至5%。

此外，其他幾個省市公布的官方一季度GDP統計數據顯示，北京全市實現地區生產總值8915.9億元，同比增長17.1%；貴州全省地區生產總值4336.47億元，比上年同期增長16.1%；四川省地區生產總值為11859.24億元，同比增長15.8%；雲南全省地區生產總值5958.64億元，同比增長15.3%；內蒙古全區地區生產總值4222.6億元，同比增長15.2%。