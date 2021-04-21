大陸首季GDP 湖北增速暫列第一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸各地近日陸續發布一季度GDP數據。圖為風力發電機葉片在江蘇連雲港港碼頭等待裝船外運。（新華社）
大陸各地近日陸續發布一季度GDP數據。圖為風力發電機葉片在江蘇連雲港港碼頭等待裝船外運。（新華社）

大陸湖北、北京、貴州、四川、雲南、內蒙古等地相繼披露了今年一季度GDP（國內生產總值）數據。其中湖北GDP增速暫列第一，為58.3%。

香港中通社報導，湖北省統計局官網4月19日公布的數據顯示，2021年一季度湖北全省地區生產總值9872.67億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年同期增長58.3%。分產業看，第一產業增加值775.81億元，增長24.9%；第二產業增加值4092.12億元，增長88.9%；第三產業增加值5004.74億元，增長45.7%。

作為受到新冠疫情衝擊最嚴重的省份，2020年第一季度湖北省經濟「按下暫停」，第二季度起「重啟恢復」，下半年「全面恢復加快」。湖北省統計局表示，湖北頂住了疫情的巨大衝擊，去年上半年、前三季度全省地區生產總值分別下降19.3%、10.4%，全年的降幅收窄至5%。

此外，其他幾個省市公布的官方一季度GDP統計數據顯示，北京全市實現地區生產總值8915.9億元，同比增長17.1%；貴州全省地區生產總值4336.47億元，比上年同期增長16.1%；四川省地區生產總值為11859.24億元，同比增長15.8%；雲南全省地區生產總值5958.64億元，同比增長15.3%；內蒙古全區地區生產總值4222.6億元，同比增長15.2%。

內蒙古 北京

延伸閱讀

麥當勞獨厚港台 大陸吃不到「BTS套餐」玻璃心全碎

中國19日新增10例新冠肺炎 1例本土在雲南

《APEX英雄》手機版即將展開部分地區Beta測試

頭份、竹南地區規畫4處都更區 縣府盼促進都市長遠發展

相關新聞

國台辦：兩岸經濟脫不了勾

大陸國台辦經濟局局長張世宏指出，兩岸經貿往來的實際情況充分證明兩岸經濟脫不了勾。他並呼籲台資企業在「十四五」時期，要懂得...

大陸首季GDP 湖北增速暫列第一

大陸湖北、北京、貴州、四川、雲南、內蒙古等地相繼披露了今年一季度GDP（國內生產總值）數據。其中湖北GDP增速暫列第一，...

華為旗艦店賣車93萬起 彌補手機業務下滑

華為20日在上海宣布，賽力斯華為智選SF5正式入駐華為旗艦店，售價人民幣21.68萬元（新台幣93萬元）起，華為消費者業...

廣州甲辦租賃活躍度 超疫情前水平

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪19日在廣州表示，2021年第一季度廣州甲級辦公樓租賃需求加速恢復增長，市場租賃活躍度甚至...

四川德陽 積極推動數位經濟發展

四川省德陽市政府近日與奇安信集團、愛奇藝智慧簽訂戰略合作協議，攜手共享數位經濟發展機遇，共創數位經濟未來。

方星海：吸引更多外資進入A股

中國證監會副主席方星海在博鰲亞洲論壇2021年年會「金融開放與金融合作」分論壇上表示，2018年以來，A股市場外資規模增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。