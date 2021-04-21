四川德陽 積極推動數位經濟發展

四川省德陽市政府近日與奇安信集團、愛奇藝智慧簽訂戰略合作協議，攜手共享數位經濟發展機遇，共創數位經濟未來。

根據協議，奇安信將在德陽打造「網路安全產業之城」，共建網路空間安全治理中心、城市安全服務中心、網路安全人才培養和資源中心、大資料協同創新與安全應用發展中心等四大中心，爭創大陸工業互聯網安全創新示範園區。愛奇藝智慧將在德陽投建西南總部，推進全產業鏈生態，打造全球最大的中文VR內容生態，利用德陽現有基礎設施，打造愛奇藝線下VR主題館等。

奇安信是大陸領先的網路安全供應商，創建了面向萬物互聯時代的網路安全協同聯動防禦體系，擁有完備的網路安全產品和創新的網路安全服務，為政府與企業等用戶提供全面、有效的網路安全解決方案。

愛奇藝智慧是愛奇藝集團旗下、專注於智慧影音設備製造的企業，是行業內軟硬體技術領跑、內容生態最成熟、硬體綜合體驗最好的VR公司。此次合作，能夠集聚德陽的產業基礎、創新環境、政策支持等多重有利條件，整合奇安信、愛奇藝智慧的研發設計、平台技術、資金市場等多重競爭優勢，進一步推動數位經濟發展。

2020年，德陽數位經濟企業達2454家，總規模1076.98億元人民幣，增長23. 09%，占GDP總量44.8%。數位經濟已成為新興經濟增長極和產業轉型支撐點，具備特色鮮明的發展比較優勢。