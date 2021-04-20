人行發布4月貸款市場報價利率 連續一年按兵不動

中國人民銀行（大陸央行）20日發布的4月貸款市場報價利率（LPR）連續一年按兵不動，符合市場預期。

人行最新公布的4月1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65% ，兩個期限品種報價均與上個月持平，同時連續第12個月持穩，繼續追隨中期借貸便利（MLF）利率的平穩走勢。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

路透之前的調查顯示，九成受訪人士認為4月LPR仍不會調整，之前LPR已連續11個月持穩，加之上周人行進行的MLF操作利率也沒有調整，預料LPR保持不變的機率非常大。

上周在巨量地方債發行及例行繳稅將造成資金巨大需求之際，人行4月MLF操作只是接近等量對沖當月到期（含TMLF），繼續傳遞其穩健中性貨幣姿態，也說明在基本面持續回暖以及隨之而來的通膨壓力下，人行並不希望市場過於寬鬆。

申萬宏源首席市場專家桂浩明認為，LPR持續保持不變，表明人行希望基本保持現有的市場資金供應格局，不要求利率上行，也無意讓利率下行。從LPR走勢來看，近期資金格局很可能保持基本不變，而這樣一來，雖然不會太緊，但也不會再現去年那種頗為寬鬆的局面。

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬在個人部落格發文分析，大陸經濟已經擺脫疫情所帶來的衝擊，而且是世界大經濟體中唯一不需要龐大財政刺激和貨幣擴張達成的經濟增長，與美歐日的國家支持不同，大陸在這輪疫情中政府投入有限，維持就業的抗災成本主要是由企業扛下的，所以企業（尤其是中小企業）的資產負債表仍在療傷中，並沒有走出災情。

陶冬指出，由於經濟展現出強韌的自主復甦能力，大陸的財政政策尤其是地方財政支出比較保守，貨幣政策更直接進入退出程序，回收去年因為疫情而超發的流動性。不過由於流動性回收已發生，信用違約風險有所增加，資產升值空間恐怕短期也比不上大印鈔票的美國。