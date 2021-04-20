陸涉台學者：台積電赴美投資 是被迫選擇投資的典型

中國社會科學院台灣研究所研究員王建民撰文分析，不論是否有台商結束大陸營業或回台投資，都不會改變台商長期在大陸投資發展的態勢。他也認為，鼓勵台商到大陸發展，不要只盯著高科技產業。

王建民在最新一期中國評論月刊撰文指出，以美對華全面遏制為核心的國際政治經濟形勢發生深刻變化，嚴重影響台商對大陸投資發展。此外，受新冠疫情等因素影響，大陸台商受到較大影響，台商赴大陸投資動機弱化。而台灣當局限制與阻撓兩岸經貿發展的法律政策，也是重大制度障礙。

他認為，在兩岸與國際政經形勢的重大變化下，台商投資布局已出現新的調整與布局動向，包括台商赴大陸投資步伐放慢、台商回台投資（回流）出現高潮，但2020年大陸台商返台投資步伐已經放慢，預示未來台商返台投資進入相對平穩發展時期。

王建民指出，不論是大陸台資企業外移，還是台商對外投資，出現更多元與分散性投資態勢。不過，台商對美國投資則更具特殊性，近年來台商對美國投資是市場與政治等多種因素共同造就的結果。部分台商赴美投資是市場布局選擇，如台塑集團在美投資；部分是美國政治壓力下的被動選擇，例如台積電赴美投資，則是美強大政治經濟壓力下的被迫選擇投資的典型。

王建民認為，不論是否有台商結束大陸營業或回台投資，都不會改變台商長期在大陸投資發展的態勢，也不會改變部分台商在大陸新的投資選擇，而且還會有具魄力與眼光的台商在大陸更大的投資布局，甚至還會誕生新的台商奇蹟。

他建議，鼓勵台商到大陸發展，產業領域是非常廣泛的，不要只盯著高科技產業，在不同地區與不同行業，需求不同，投資項目也不一樣。台灣在傳統產業也很有優勢。關鍵是找到適合本地的投資項目與產業合作定位。

王建民還預計，台商會高度關注與研究大陸雙循環戰略及政策調整，從中發現商機，發現投資機會，確定投資項目，布局大陸發展。