紫光展銳推5G新品牌唐古拉 6奈米5G處理器7月上市

紫光展銳20日宣布推出全新5G品牌「唐古拉」，旗下一系列4G、5G晶片也重新打造，其中T770是全球首款6nm EUV（奈米）工藝的5G處理器，7月上市。

快科技報導，紫光展銳執行副總裁、消費電子事業部總經理周晨，在線上舉行的2021紫光展銳創見未來大會介紹，唐古拉是長江的發源地，孕育了璀璨的文明，展銳5G將以此為新起點，全力突破、孕育和推動千行百業進入一個更加智慧的萬物互聯時代。

隨著新品牌的發布，紫光展銳旗下的晶片產品線也做了調整，未來分別會有6、7、8、9系四個產品系列，其中唐古拉6系定位於5G普惠型產品，唐古拉7系強調產品體驗升級，唐古拉8系主打性能先鋒，唐古拉9系則代表著前沿科技。

紫光展銳2019年發布首款5G基帶晶片V510，2020年又先後推出了兩款5G智慧手機晶片T7510和T7520。

截至目前，已有超過50款搭載展銳5G晶片的終端品牌上市，在To B領域的行業應用案例超過百個，為物流、電力、採礦、交通、製造等行業的智慧化轉型賦能。

周晨指出，展銳已經從一個單純的晶片供應商發展成為消費電子市場各大領域的領先技術方案提供商，未來每個人的智慧化生活都離不開豐富多樣的智慧化終端，消費電子還有很多充滿想像力的產品，空間無限大。紫光展銳將持續深耕，不斷開拓新領域，讓智慧生活觸手可及。

新品牌體系下，已規模量產的T7510型號更名為T740，T7520型號更名為T770，其中T770是全球首款6nm 5G晶片，已在今年年初成功回片，在不到150個小時內，通過關鍵測試。

紫光展銳表示，搭載T770的5G終端預計2021年7月量產上市；展銳還宣布與亮風台達成合作，共同研發5G AR智能眼鏡。

紫光展銳CEO楚慶則認為，生態是展銳的戰略核心，信息產業相較於傳統產業不同，就在於產業形態，傳統產業的產業關係只有簡單的「一入一出」，除了供應商，就是客戶；而信息產業是一個新業態，這個產業有兩個特點，一是企業種類數量非常多，二是相互關係也極其龐雜，很難用簡單的邏輯去理解它，以至於只能借用一個生物學的詞彙—生態來描述。」

楚慶進一步解釋，這個生態可分為兩個部分，一是提供基礎平台的「承載者」，二是在承載者平台上繁榮發展的軟體、應用及終端公司。只有擁有主晶片平台能力的企業才能成為生態承載者，這種企業是稀缺且不可複製，而展銳是大陸僅有的能夠擔負大規模生態承載責任的企業。