大陸工信部：5G套餐單價下降到每G 19元

大陸工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國20日表示，目前5G套餐用戶已經超過了3.5億戶，5G套餐的單價目前下降到每個G人民幣4.4元（約新台幣19元）。

趙志國在國新辦表示，大額流量可以滿足很多人的上網需求，一定程度上使很多原來使用流量套餐副卡的雙卡用戶轉為了單卡用戶。

此外他提到，大陸行動電話普及率已經達到了一個較高水準，增量空間不大，或者說有限，去年行動電話使用者普及率達到113.9戶/百人，遠高於全球行動電話普及率102.94戶/百人的平均水準，現在全大陸已經有27個省市行動電話普及率超過100戶/百人。

趙志國指出，攜號轉網順利推進，目前已經有2,600萬用戶實現了攜號轉網，使得很多用戶跨電信商的雙卡需求在降低，註銷了第二卡槽的號碼。

他表示從目前掌握的數據來看，行動電話使用者總數基本保持穩定，截止到今年2月底，全大陸行動電話用戶總數約為15.92億，相比去年10月歷史最高水準16.01億略有下降，但未來行動電話的用戶數量在整體上，還是會保持相對穩定，略有增加或略有降低都是正常的變化趨勢。