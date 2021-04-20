林鄭月娥：大陸居民赴港的單方面開放 爭取5月實現

香港特首林鄭月娥在海南出席博鰲亞洲論壇接受鳳凰衛視專訪時表示，香港現在比任何時候有信心控制新冠肺炎疫情。針對香港與中國大陸何時可通關，林鄭表示，雙向通關沒有時間表。她說，中國大陸居民赴香港的單方面開放，爭取在5月份能夠實現。

林鄭承認，「不可以百分之百保證未來不會有社區的感染，或者小規模的爆發，但應該會更有能力，讓這些個別的社區感染，或者小規模的爆發，不會變為一個大規模的爆發」。

香港疫情持續反覆，外界關注香港與中國大陸何時可通關。林鄭表示，雙向通關沒有時間表，但已經取得一些突破，例如完成新冠疫苗全程接種14天以上的跨境貨車司機，無需再每日入境核酸檢測。

她表示，香港同中國大陸的關係緊密，一定會繼續努力嚴控疫情。同時還會設計方案，「用好我們的病毒檢測能力，用好我們的疫苗接種，希望起碼可以設計到，也落實到部分的通關安排。」

林鄭月娥又提到，目前和外國低風險地區例如新加坡已經在研討開放旅客免檢疫互通機制，如果不是碰到第四波疫情，現在已經開放。她表示，預計很快可以實現對中國大陸居民赴港的單方面開放，爭取在5月份能夠實現，這當中也包括長期在中國大陸工作的外籍人士，但因為口岸承載能力有限，會設置配額。

林鄭認為，大灣區合作也會有助香港經濟復原。「香港經濟不單單受到疫情影響，我會形容是多重打擊，粵港澳大灣區發展潛力那麼強，它可以吸納更加多的香港專業服務，一定會令我們經濟復原的速度會快一些，所以接下來大灣區可以給香港注入新的動力。」

她還提到，目前促進香港青年到大陸工作的粵港澳大灣區千人就業計畫，從今年一月份起推出的2000個名額現在已經全部額滿。