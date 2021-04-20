博鰲亞洲論壇談南海議題 陸外交部長助理暗批美
大陸外交部部長助理吳江浩今表示，在南海問題上，個別域外勢力從地緣政治思路出發，高調接入南海問題，挑撥地區國家間關係，給南海問題帶來不確定和不穩定性的因素。
博鰲亞洲論壇2021年年會中的「南海主題分論壇」今舉行，由大陸外交部前副部長傅瑩主持，大陸外交部邊界與海洋事物代表替吳江浩發表致詞。據吳江浩的致詞內容，大陸暗批美方在南海問題上的行動。
吳江浩指出，從地區層面看，政治互信不足，爭議敏感複雜，輿論環境不利等掣肘因素依然存在。從外部看，個別域外勢力從地緣政治思路出發，高調接入南海問題，挑撥地區國家間關係，給南海問題帶來不確定和不穩定性的因素。
吳江浩指出，不能讓地緣政治衝突邏輯主導南海的議程和未來，更不能讓猜忌和對抗成為自我實現的語言。對於如何與周邊國家推進南海問題，吳江浩說，要推進海上合作，積極營造合作氛圍，加快準則磋商進程，對一些域外勢力刻意突出矛盾分歧要時刻保持警惕使其無法得逞。
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