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天津上海海南重慶 列為中國服務業擴大開放試點

中央社 / 台北20日電

中國國務院今天正式同意，在天津、上海、海南、重慶等4個省市展開服務業擴大開放綜合試點，為期3年；並指示在「風險可控」的前提下「大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索」。

以大力發展服務業促進「內循環」，是中國當今官方面對西方圍堵而制定的重要經濟方針。據中國政府網，中國國務院今天正式發布「關於同意在天津、上海、海南、重慶開展服務業擴大開放綜合試點的批覆」，並原則同意這4個省級行政區服務業擴大開放綜合試點總體方案。

這項批覆指出，試點要以「滿足人民日益增長的美好生活需要」為根本目的，緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進「服務業改革開放」，加快發展現代服務業，塑造國際合作和競爭新優勢，促進建設更高水平開放型經濟新體制，為加快構建新發展格局作出貢獻。

批覆要求，這4個省市政府要加強對服務業擴大開放綜合試點工作的組織領導，在「風險可控」的前提下，「精心組織，大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索」。

同時，這4個省市政府要在加快發展現代產業體系、建設更高水平開放型經濟新體制等方面，取得更多「可複制、可推廣」的經驗，為全國服務業的開放發展、創新發展發揮示範帶動作用。

這項批覆提到，中國國務院有關部門要按照職責分工，積極支持這4個省市開展服務業擴大開放綜合試點。其中，商務部要會同有關部門加強指導和協調推進，組織開展成效評估，確保各項改革開放措施落實到位。

批覆說，若需要暫時調整實施相關行政法規、國務院文件和經國務院批准的部門規章的部分規定者，可按規定程序辦理。國務院有關部門相應調整本部門制定的規章和規範性文件。

批覆並表示，若試點中有重大問題，這4個省市政府和商務部要及時向國務院請示報告。

國務院

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