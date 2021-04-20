天津上海海南重慶 列為中國服務業擴大開放試點
中國國務院今天正式同意，在天津、上海、海南、重慶等4個省市展開服務業擴大開放綜合試點，為期3年；並指示在「風險可控」的前提下「大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索」。
以大力發展服務業促進「內循環」，是中國當今官方面對西方圍堵而制定的重要經濟方針。據中國政府網，中國國務院今天正式發布「關於同意在天津、上海、海南、重慶開展服務業擴大開放綜合試點的批覆」，並原則同意這4個省級行政區服務業擴大開放綜合試點總體方案。
這項批覆指出，試點要以「滿足人民日益增長的美好生活需要」為根本目的，緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進「服務業改革開放」，加快發展現代服務業，塑造國際合作和競爭新優勢，促進建設更高水平開放型經濟新體制，為加快構建新發展格局作出貢獻。
批覆要求，這4個省市政府要加強對服務業擴大開放綜合試點工作的組織領導，在「風險可控」的前提下，「精心組織，大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索」。
同時，這4個省市政府要在加快發展現代產業體系、建設更高水平開放型經濟新體制等方面，取得更多「可複制、可推廣」的經驗，為全國服務業的開放發展、創新發展發揮示範帶動作用。
這項批覆提到，中國國務院有關部門要按照職責分工，積極支持這4個省市開展服務業擴大開放綜合試點。其中，商務部要會同有關部門加強指導和協調推進，組織開展成效評估，確保各項改革開放措施落實到位。
批覆說，若需要暫時調整實施相關行政法規、國務院文件和經國務院批准的部門規章的部分規定者，可按規定程序辦理。國務院有關部門相應調整本部門制定的規章和規範性文件。
批覆並表示，若試點中有重大問題，這4個省市政府和商務部要及時向國務院請示報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言